Martedì 26 Dicembre 2017, 19:04 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 19:04

ERCOLANO - Musiche delle feste ma anche composizioni famose nel concerto natalizio in programma al Mav mercoledì 27 dicembre. Non a caso, il titolo scelto per l’evento è «Note note per Ercolano», richiamando la popolarità dei brani che verranno eseguiti nella sala del museo archeologico virtuale di via IV Novembre a partire dalle 19,30.Protagonista della serata darà la pianista Ivana D’Addona che, insieme alla voce narrante di Leda Conti, intratterrà il pubblico. L’ingresso alla serata è gratuito fino all’esaurimento dei 350 posti disponibili.