Napoli, la «Fondazione Pietà de’ Turchini» omaggia il compositore Francesco Durante

Sarà la Reale Cappella del Tesoro di San Gennaro ad ospitare, sabato 19 marzo (ore 19.30), l’omaggio al compositore napoletano Francesco Durante, ideato e promosso dalla Fondazione Pietà de’ Turchini ed inserito come evento speciale della stagione musicale Note Svelate.

Nova Ars Cantandi, collegium vocale et instrumentale diretto dal Maestro Giovanni Acciai, con la partecipazione di Ivana Vallotti all’organo, proporrà in concerto, in prima esecuzione assoluta in epoca contemporanea, il «Vespro Solenne per la Festa di San Gennaro» che raccoglie composizioni vocali sacre per quattro voci e basso continuo di Francesco Durante (1684-1755) insieme ad alcune composizioni organistiche di Giovanni Salvatore (1610-1688) e di Domenico Zipoli (1688-1726).

APPROFONDIMENTI LA MUSICA Napoli, nella Galleria Borbonica va in scena questa sera il Concerto... L'INIZIATIVA Napoli, le orchestre giovanili suonano per l'Ucraina: a Forcella... LA SVOLTA Campania festival al posto di Scabec: nasce una nuova fiera della...

«Una prima esecuzione di pagine di rara bellezza in un luogo di pari suggestione – sottolinea Federica Castaldo, Presidente della Pietà de’ Turchini – che si realizza grazie alla accoglienza nella magnifica cornice della Cappella, da parte della Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro, accoglienza promossa e tutelata dal maestro monsignor Vincenzo De Gregorio Abate prelato della stessa Cappella e che, nella magistrale esecuzione dell’ensemble diretto dal Maestro Acciai (preludio ad ulteriori reciproche collaborazioni future), vuole essere anche un momento di partecipazione spirituale e civile alla drammatica sequenza di morte e distruzione che funesta i nostri giorni».



«L’esecuzione dei Salmi e del Magnificat di Durante – aggiunge il Maestro Giovanni Acciai - oltre a rappresentare un’occasione di ascolto preziosa per la rarità del repertorio offerto, racchiude in sé non pochi motivi di interesse e di approfondimento intorno al Settecento musicale napoletano, periodo fra i più fecondi e, nello stesso tempo, anche fra i più trascurati della storia musicale italian.Il Vespro Solenne per la Festa di San Gennaro – conclude il Maestro Acciai – è l’occasione per promuovere la conoscenza del Settecento napoletano, un secolo di abbacinante bellezza, durante il quale la città di Napoli fu universalmente considerata, sia in Italia sia in Europa, il centro nevralgico e propulsivo di un’attività musicale di altissimo livello».

L'evento sarà trasmesso sulla piattaforma web Turchini Live il 21 marzo alle ore 20 in occasione della Giornata Europea della Musica antica, promossa dal Rema/ Rete Europea Musica Antica.