Il progetto «Affabulazione» continua, tra gli appuntamenti della settimana «Qualcuno sulla terra»

Nell’ambito di «Affabulazione», progetto sostenuto dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, venerdì 21 ottobre, alle 19.00, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo 28 Giovanni XXIII – Aliotta, in Via Nuova Toscanella 235, ci sarà Eugenio Bennato in «Qualcuno sulla terra» con le Voci del Sud e Ezio Lambiase.

Il concerto è tra gli appuntamenti proposti nel progetto «Scampia - Il progresso attraverso la cultura», a cura dell’Associazione Napoli Capitale Europea della Musica con l’Accademia di Santa Sofia. Napoli Est Teatro con Sciara Progetti, nell’ambito della rassegna «Est! Il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est», propone, al Centro Asterix, in via Domenico Atripaldi 52, con l’attore, regista e sceneggiatore Ture Magro: «Uno strappo» (repliche 20 e 22 ottobre). Il Teatro Segreto con la Fondazione Cultura & Innovazione per il progetto «Tra palco e realtà» propone, mercoledì 19 ottobre, 11.00, presso l’Auditorium dell’Iti «Giordani Striano» in via Michelangelo da Caravaggio 184, «Pater#foodistribution» con la regia di Adriana Follieri. In scena, gli attori Aliou Aboubakari, Sal Cammisa, Federica Di Gianni, Mactar Fall, Zainab Lokman, Amadou Korka Jallow, Mouhamed Mane. Musicisti: Pasquale Termini, Francesca Diletta Iavarone. «Pater#foodistribution» è in programma anche giovedì 20 ottobre, alle 17.30, presso il Teatro PalaEden (viale Kennedy 76).

Per la rassegna «Area Nord in Festival. Confini aperti», a cura di Teatri Associati di Napoli con Area Live, in programma, giovedì 20 ottobre, alle 19.00, nel Tendone da Circo Teatro Area Nord/Polifunzionale Lotto 14/B, Via Nuova dietro la vigna 20, «Kairòs» - Circo contemporaneo per tutte le generazioni con la Compagnia Teatro nelle Foglie. In scena, Elena Fresch, Marta Finazzi, Sara Accardi, Nicolas Benincasa, Damian Fiore Giralt, Lucie Vendlova e Marco Meneghel. Scenografia Nicolas Benincasa. Produzione Teatro nelle Foglie con il sostegno di IdeAgorà, Performing Lands, Fondazione Cirko. Venerdì 21 e sabato 22 ottobre, alle 20.00, al Teatro Area Nord, in via Nuova dietro la Vigna, 20, in programma «Vite Film Festival», evento cinematografico dedicato alle intelligenze territoriali, storie di riscatto che nascono dai luoghi difficili da vivere e conquistare, a cura di Associazione People Involvement, Associazione Sguardo e Coop. Sociale L’Uomo e il Legno.

Venerdì 21 ottobre, alle 20.00, presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, in viale John Fitzgerald Kennedy 54, in programma «Metamorfosi. Da Bach a Carosone», nell’ambito del progetto «I campi flegrei. Sotto il cielo più puro» a cura dell’Associazione Nuova Orchestra Scarlatti. In scena la Nuova Orchestra Scarlatti. Mimo, voce e violoncello Giovanna Famulari. La rassegna «La capsula del tempo», a cura dell’associazione Mestieri del Palco con le associazioni Baracca dei Buffoni e ArtGarage, propone sabato 22 e domenica 23 ottobre, dalle 18.00 alle 21.00, «Misteri e leggende: l’ora d’aria» con Mauro Palumbo, Giulia Menna e Pietro Tammaro, Compagnia Le Streghe del Palco.