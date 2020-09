Nel weekend torna Ethnos: 25esima edizione della musica etnica nel Vesuviano

'Ethnos', il festival internazionale della musica etnica ideato e diretto da Gigi Di Luca, compie 25 anni e torna a Napoli con un programma itinerante. Dal 26 settembre al 4 ottobre 2020 musicisti e artisti internazionali si alterneranno per celebrare il 25° anno del festival. Tra i nomi più attesi e in esclusiva: Anouar Brahem, Aynur, Omar Sosa e Yilian Canizares. «Siamo orgogliosi di venticinque edizioni di un festival che ha aperto lo sguardo del territorio vesuviano e napoletano sul resto del mondo, accogliendo da ogni dove artisti noti e nuove realtà, che hanno lasciato un segno in generazioni di spettatori», dichiara il direttore artistico Gigi Di Luca. Il festival 'Ethnos', programmato e finanziato dalla Regione Campania attraverso 'Scabec', è organizzato da 'La Bazzarra', con il patrocino della Città Metropolitana di Napoli, in partenariato con i comuni di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata, in collaborazione con la Fondazione per le Ville Vesuviane e il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. © RIPRODUZIONE RISERVATA