Officine San Carlo, lezione evento con Geolier

Geolier sarà ospite della lezione-evento “Da Salvatore Di Giacomo a Geolier: Facimm’ ‘a trap” che si terrà sabato 15 aprile alle ore 11.00, presso le Officine San Carlo, la nuova fabbrica urbana contemporanea nata dalla riconversione della ex fabbrica della Cirio a Vigliena e trasformata dal Lirico napoletano in uno spazio non convenzionale, che unisce in un unico modello formativo e produttivo artisti e cittadinanza.

Nel quarto incontro del progetto che ripercorre i mutamenti della lingua della canzone napoletana, il curatore Federico Vacalebre dialogherà con il rapper insieme a Nicola De Blasi, professore di Linguistica italiana presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Li accompagnerà la voce di Sara Tramma, interprete e cantautrice, e la chitarra di Edoardo Puccini.

«Prosegue il viaggio che, in otto incontri tematici, indaga “le radici e le ali della melodia partenopea” – afferma Vacalebre – a partire dal suggestivo patrimonio mitico partenopeo e proseguendo con l’elegia di Salvatore Di Giacomo, fino ad approdare ai fonemi spezzati di Geolier e dei trapper di ultima generazione. Si ricostruisce così la storia della lingua napoletana, anche e soprattutto attraverso la musica. Le parole, che si accompagnano alle note, sono il vero cuore di un progetto il cui proposito è restituire al pubblico la conoscenza di questa lingua».