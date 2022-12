Napoli, c'è il «Concerto di Natale» nella basilica di Santa Chiara

Ritorna il tradizionale concerto di Natale del Coro Polifonico e dell’Ensemble Strumentale Neapolis del Liceo Classico Vittorio Emanuele II-Garibaldi di Napoli, «un appuntamento – come ci dice Valentina Bia, dirigente scolastico dell’Istituto - di cui la nostra comunità scolastica e il territorio si sono dovuti privare negli ultimi due anni, ma che siamo riusciti a mantenere vivo».

Il Coro Polifonico e l’Ensemble strumentale Neapolis da anni incarnano pienamente lo spirito di inclusione e d’identità dello storico liceo della città. Il progetto, nato nel 2010, in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni del più antico liceo del sud Italia, dal 2017 è promosso e sostenuto dal programma della Regione Campania «Scuola viva». Il Direttore del Laboratorio musicale, maestro Giovanni Block, insieme ai maestri del Coro e dell’Ensemble Vincenza Cardone e Sara Amoresano, propone una selezione di brani natalizi del repertorio colto ed extracolto, arrangiati e orchestrati con nuove sonorità e originali armonizzazioni. La prova generale si terrà presso la sede del Liceo, in via San Sebastiano a Napoli, sabato 17 dicembre 2022, alle 11.30 in sala Salvatore Di Giacomo, nell’ambito del programma dell’Open day e sarà aperta al pubblico dei genitori e degli studenti che parteciperanno all’evento. Il Concerto avrà luogo, con ingresso libero, lunedì 19 dicembre 2022, alle 18.00, nella Basilica di Santa Chiara di Napoli, una splendida cornice per un evento imperdibile.