Napoli: i Baustelle annunciano un nuovo concerto all'arena flegrea

Dopo l’annuncio del sold out del tour primaverile nei club e le prime date estive nei principali festival italiani, i Baustelle ha aggiunto un esclusivo concerto a Napoli, che si terrà mercoledì 19 luglio 2023 all’arena flegrea nell’ambito del noisy naples fest, nell’unica tappa in Campania. Insieme a loro, un ospite speciale che verrà annunciato nei prossimi giorni, completerà il double bill della serata. Già sono in vendita i biglietti per assistere al concerto dei Baustelle + guest sui circuiti ufficiali dell'evento.

ll gruppo è pronto a partire con il loro “elvis tour”, una serie di imperdibili concerti che porteranno l’iconica formazione composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi ad esibirsi nelle principali città italiane. Il tour prende il nome da “Elvis”, il loro nuovo album in uscita il 14 aprile.

“Elvis” è il nono album in studio dei Baustelle e giunge a distanza di cinque anni da “L’amore e la violenza, vol.2”. La copertina riconferma la nuova direzione dell’estetica della band, fatta di raffinatezza e contemporaneità, senza mai abbandonare quello sguardo al passato costitutivo del gruppo. “Elvis” sarà disponibile in formato CD, vinile oro in edizione limitata e numerata, vinile bianco in edizione limitata e numerata e vinile nero.