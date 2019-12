Napoli Christmas Concert, arrivano Darnell Moore & The Gospel Chorale

Domenica 22 dicembre la Basilica di San Gennaro extra moenia ospiterà, in due imperdibili concerti, la formazione made in Usa Darnell Moore and The Gospel Chorale, per il consueto appuntamento natalizio delle Catacombe di San Gennaro. Visto l'enorme successo degli ultimi anni, le Catacombe di Napoli propongono quest’anno due appuntamenti: un live pomeridiano alle 18 ed uno alle 21, per dare la possibilità ad un numero più ampio di persone di festeggiare insieme il Natale al ritmo della musica Gospel.



Il concerto delle 18 darà, inoltre, la straordinaria opportunità di visitare il complesso delle Catacombe di San Gennaro, accompagnati da una guida esperta.



Come molti sanno, infatti, il sito archeologico è tra le più antiche aree cimiteriali del mondo (risalente al II secolo) e rappresenta il più importante monumento della Cristianità a Napoli.



A Darnell Moore and The Gospel Chorale è affidato il palco, con il magico compito di trasportarci in un’atmosfera emozionante e completa che solo il gospel riesce a regalare.



Il gruppo si esibirà, infatti, in brani dalla straordinaria potenza vocale e spirituale che parlano di speranza e fede, emozionanti, riflessivi e dall'energia contagiosa.



Darnell Moore, da giovane promessa della musica Gospel contemporanea, è riuscito a diventare oggi una stella editando brani originali di piena ispirazione cristiana che hanno ricevuto un grande successo di pubblico.



Il suo coro, Greater Refuge Ministries Choir, ha pubblicato il suo CD di debutto, Bless The Lord: live e il singolo principale, "Rejoice", scritto da Moore, sono entrati subito nelle classifiche gospel; il coro ha anche ottenuto un Gospel Blue MIC Award 2012 come coro dell'anno e un Excellence In Christian Music Award (ECMA) nel 2011.



Talentuoso musicista, cantante, produttore e compositore di brani, Darnell in questo momento è uno dei direttori di musica alla Chiesa Inter-Denominational di Washington, DC, e ha avuto l'opportunità di condividere il palco con numerose ed importanti personalità della musica gospel come Daryl Coley, Anthony Brown, Kim Burrell, Tye Tribbett, Earnest Pugh e VaShawn Michell.