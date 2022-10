Napoli città della musica, «4 pianoforti in Galleria» dà il via agli eventi da giovedì 13 ottobre

Presentate le rassegne “Piano city Napoli 2022”, “Welcome to Napoli” e “La musica ha trovato casa”, promosse e finanziate dal comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli città della musica”.

Il calendario di eventi proposto dalle tre rassegne prenderà il via giovedì 13 ottobre alle ore 21:30 con il concerto “4 pianoforti in galleria” in programma nella galleria Umberto I, che per l’occasione tornerà ad ospitare eventi dopo molti anni, riqualificata e restituita al suo valore monumentale grazie alla collaborazione di commercianti, privati e soggetti pubblici sotto la regia del comune di Napoli.