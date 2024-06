Concerti, l'Ensemble Neapolis al conservatorio San Pietro a Majella

Giovedì 6 giugno 2024, alle 17.30, nella Sala Scarlatti del Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, tornano ad esibirsi, nel tradizionale concerto di fine anno, il Coro Polifonico e l’Ensemble Strumentale Neapolis del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II-Garibaldi” di Napoli, dirigente scolastico Stefania Colicelli.

Un appuntamento storico per l’istituzione scolastica più antica del sud Italia, che, anche in virtù della convenzione con il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella”, costituisce un rifermento culturale per l’intera città e una fucina di talenti musicali, basti ricordare alcuni alunni illustrissimi come Salvatore Di Giacomo, Ernesto Murolo, Roberto De Simone e Riccardo Muti.

Il maestro Giovanni Block, cantautore di raffinata sensibilità, da anni direttore del Laboratorio musicale, coadiuvato dai maestri Vincenza Cardone e Sara Amoresano, propone una selezione di brani, interamente arrangiati e orchestrati con sonorità e armonizzazioni originali, sul tema “Di popoli e di amore”.

Un messaggio di amore, tolleranza e libertà che fa della musica uno spazio ideale di coesione e solidarietà.