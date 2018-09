Con il suo nuovo Sputnik Luca Carboni a ottobre torna a Napoli

Venerdì 14 Settembre 2018, 15:52

Luca Carboni torna a esibirsi dal vivo a Napoli: venerdì 26 ottobre alle 21 porta alla Casa della Musica (via Barbagallo, Fuorigrotta) lo "Sputnik Tour". Il nuovo live che prende il nome dall'ultimo album uscito lo scorso 8 giugno per Sony Music, seguito del fortunato “Pop-Up”, lavoro con tutti i singoli ai vertici delle classifiche e dell'airplay radiofonico."Sputnik" è stato lanciato dal singolo "Una grande festa", il travolgente ed ironico inno estivo che ha fatto da colonna sonora alle vacanze appena trascorse, certificato disco d’oro e per settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche.Dal 14 settembre è in radio il secondo singolo estratto dall’album, “Io non voglio”, brano che vede il cantautore bolognese collaborare nella scrittura con Calcutta eDario Faini. Con questo nuovo singolo Luca Carboni si conferma ancora una volta uno straordinario hit maker con testi ironici e nello stesso profondi e un suono che è impossibile togliersi dalla testa: l’artista conosce alla perfezione l’arte del POP.Un disco che si presenta come un album 100% Carboni, fatto di nove canzoni perfette che raccontano al meglio il suo sguardo, un disco che racconta l’oggi e lascia poco spazio a nostalgie passatiste, ma piuttosto si concentra sul presente e guarda con occhi aperti e la giusta vena di poesia il futuro.