Napoli, concerto per la pace in Ucraina dall'Ordine avvocati: «I solisti di Kiev»

Prima di una serie di iniziative dell'Ordine avvocati di Napoli per offrire un sostegno concreto in favore dell'Ucraina e dei profughi di guerra: venerdì 11 marzo - ore 21 - presso il complesso monumentale «Donnaregina» si terrà il «Concerto per la pace - I solisti di Kiev» (Francesco Di Rosa oboe, musiche di Albinoni, Skoryk, Vivaldi, Rota, Bellafronte e Berezovskij) a scopo benefico da parte dell'Orchestra da Camera Ucraina in favore della quale verrà devoluto l'incasso.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Napoli, recital bilingue italiano-ucraino: l'incasso... IL CASO Guerra in Ucraina, istituito comitato campano per coordinare gli aiuti LA STRATEGIA Ucraina, l'accoglienza in Italia: in un giorno 4mila arrivi, i...

L'iniziativa nasce da un'idea del maestro Michele Campanella in collaborazione, oltre che con il Foro partenopeo, con il Comune di Napoli, la Gesac aeroporti Napoli e Salerno, il Museo diocesano e il Rotary Posillipo.