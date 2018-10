Settanta giovanissimi in concerto con la Scarlatti Junior al Conservatorio

Martedì 16 Ottobre 2018, 10:45

Giovedì 18 ottobre 2018, alle 18.30, una folta rappresentanza – oltre 70 - dei giovanissimi strumentisti dell’Orchestra Scarlatti Junior, che complessivamente ammontano a più di 100 tra ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 20 anni, terrà un concerto a ingresso gratuito presso la Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, con un ricco programma sinfonico spaziante da una nobile Aria di Alessandro Scarlatti al travolgente Boléro di Ravel, passando per brani di Sibelius, Shostakovich, Bach, Kreisler, Verdi, Weber, Bizet. Protagonisti nel ruolo di solisti alcuni giovani musicisti dell’Orchestra. Dirigono Marco Attura e Gaetano Russo, che del progetto Scarlatti Junior è anche coordinatore artistico.“I nostri giovanissimi strumentisti suoneranno all’interno di quel Conservatorio in cui molti di loro avranno eventualmente modo di continuare e perfezionare la propria formazione musicale. Ci sembra il modo migliore per inaugurare il piano di collaborazione appena stipulato tra la Nuova Orchestra Scarlatti e la Direzione del San Pietro a Majella, nel segno di un legame virtuoso tra attività concertistica e formazione artistica”, dichiara Russo.Il concerto gratuito della Scarlatti Junior, anticipa il Concerto inaugurale dell’Autunno musicale 2018 della Nuova Orchestra Scarlatti, giovedì 25 ottobre sempre presso la Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella (ore 20.30) con un ricco programma di musiche di Schubert (Terza Sinfonia), Šostakovič, Piazzolla, Hindemith e la presenza di due giovani eccellenze italiane di rilievo internazionale: Beatrice Venezi sul podio, e il violino solista di Daniela Cammarano.