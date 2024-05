Napoli, al Conservatorio San Pietro a Majella arriva “Musical!”: i grandi classici della musica americana

Un tributo ai capolavori che hanno segnato la storia teatrale e cinematografica della commedia musicale americana: si intitola “Musical!” il concerto che martedì 21 maggio che andrà in scena nella Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella.

Ideato da Giuseppe Di Capua, lo spettacolo sarà incentrato su brani composti tra la fine degli anni ’30 e gli inizi degli anni ’80 del Novecento, sottolineando come il musical americano abbia fatto della convivenza di linguaggi e generi differenti il suo tratto distintivo.

La scaletta del concerto sarà scandita da originali riletture di temi e canzoni entrati a far parte dell’immaginario musicale collettivo, come ad esempio “Over the Rainbow” tratto da “Il mago di Oz” o “Somewhere” e “Maria” tratte da “West Side Story”. Non mancherà poi un omaggio ai brani che hanno fatto la fortuna di “All that jazz”, “New York, New York”, “Cats” e “Grease”.

A proporli saranno Marina Bruno, alla voce, lo stesso Giuseppe Di Capua al piano, l’Ensemble San Pietro a Majella e gli allievi della classe di percussioni del Maestro Antonio Romano.