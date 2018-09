A Napoli il primo Deejay Day per i Dj di domani

Mercoledì 19 Settembre 2018, 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Napoli è ancora punto di riferimento per la musica: nuovi suoni e carriere nascono grazie ai corsi professionali per DJ offerti da Camp Academy, il centro dell’Alta Formazione e della Creatività in campo Musicale inaugurato nel capoluogo campano nel 2017. L’accademia, grazie alla collaborazione con Pioneer DJ, azienda leader di mercato nella progettazione e produzione di innovative apparecchiature e software per DJ, e Radio Ibiza, la radio punto di riferimento per i DJ italiani, organizza un grande evento per tutti coloro che vogliono imparare l’arte del DJing e lavorare con professionalità nel settore, venerdì 21 settembre dalle ore 18.30 nelle aule di Via Antiniana, 2/i a Pozzuoli.Il Deejay Day sarà occasione per presentare i corsi del nuovo anno accademico della CAMP Academy ed assistere a speciali demo session tenute dal team di Pioneer DJ per tutti i giovani che vogliono essere sempre aggiornati e approfondire le funzionalità sulle più recenti attrezzature professionali come la gamma di prodotti TORAIZ, il nuovo sistema a due canali all-in-one XDJ-RR per rekordboxTM, una console leggera e facile da portare ai party e agli eventi, perfetta per i wannabe DJ! Inoltre sarà possibile partecipare ad un esclusivo DJ set con Marco Corvino (a.k.a. Corvino TRAXX) chief del dipartimento DJ della CAMP Academy e Marcello Niespolo, Dj leader di Radio Ibiza.Nei 2400mq dell’accademia sono presenti un Live Performance Center dove far vivere agli allievi le emozioni del palco ed un’aula Pioneer DJ certificata e dotata di tutte le attrezzature professionali per DJ su cui esercitarsi come in un vero club o discoteca.“Siamo orgogliosi di aver creato a Napoli un’importante realtà per chi ama la musica e vuole farne la sua professione” afferma Davide Niespolo, amministratore delegato della Camp Academy. “Grazie alla collaborazione con Pioneer DJ siamo sicuri di poter offrire ai nostri studenti la migliore tecnologia per poter affrontare con sicurezza e professionalità gli stage di qualsiasi club!”“Pioneer DJ, da oltre 20 anni è impegnata nella ricerca e nello sviluppo della tecnologia per la musica per ispirare la comunità globale di musica dance” spiega Luca Desina, Country Manager di Pioneer DJ Italia. Siamo sempre presenti e vicini alle scuole professionali che si pongono come obiettivo formare i DJ di domani organizzando periodicamente contenuti extra didattici legati ai propri prodotti come presentazioni, showcase e incontri con i suoi Product Specialist".