Napoli, Diego Sanchez “canta” Massimo Ranieri al Maschio Angioino

Martedì 20 Agosto 2019, 11:23

Nel cortile del Maschio Angioino nell’ambito della manifestazione Un’estate a Napoli l’Associazione Insolitaguida Napoli in collaborazione con il Teatro dei Lazzari Felici propone il nuovo emozionante spettacolo di Diego Sanchez, lo show tributo a Massimo Ranieri “Tutte donne insieme a me”. L'appuntamento è per domenica 25 agosto alle ore 21 quando Diego Sanchez ripercorrerà quarant’anni e più di storia musicale di Massimo Ranieri con un cast tutto al femminile tra orchestra di 12 elementi e un corpo di ballo.Da dieci anni Sanchez è il cantante del tributo ufficiale a Massimo Ranieri, applaudito ad oggi da migliaia di spettatori in tutta Italia. Lo show interamente tratto da “Canto perchè non so nuotare ...da 40 anni” ripercorre i 40 anni e più, di carriera dell'artista svelando aneddoti e teneri ricordi d'infanzia che porteranno il pubblico a rivivere atmosfere lontane di un'Italia «povera ma con le scarpe lucide».