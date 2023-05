Napoli, al Teatro San Carlo l'esibizione di Arcadi Volodos chiude la prima edizione del Festival

Arcadi Volodos è il protagonista dell’ultimo appuntamento del Festival Pianistico, in programma domani mercoledì 3 maggio alle ore 20.Già apprezzato per la sua esibizione nella prima edizione del festival, tornerà infatti ad esibirsi al Teatro di San Carlo in un programma che prevede l’esecuzione di 12 dei 28 componimenti inclusi in “Musica Callada” del compositore e pianista spagnolo Federico Mompou. A seguire poemi, preludi e sonate di Aleksandr Skrjabin e la Ballata n.2 in sì minore, S.171 di Franz Liszt.

Classe 1972, Arcadi Volodos comincia i suoi studi musicali con lezioni di Canto e di Direzione Orchestrale, dal 1987 studierà poi pianoforte al Conservatorio di San Pietroburgo, perfezionandosi in seguito a Mosca, Parigi e Madrid. Sin dal debutto a New York nel 1996, Volodos ha lavorato con le maggiori orchestre tra cui Berliner Philharmoniker, Israel Philharmonic, Philharmonia Orchestra di Londra, New York Philharmonic, Münchner Philharmoniker, Royal Concertgebouw, Staatskapelle Dresden, Orchestre de Paris, Leipzig Gewandhausorchester, Tonhalle-Orchester Zürich, Boston e Chicago Symphony.

Numerose le collaborazioni con i più importanti direttori tra cui Myung-Whun Chung, Lorin Maazel, Valery Gergiev, James Levine, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Jukka-Pekka Saraste, Paavo Järvi, Christoph Eschenbach, Semyon Bychkov e Riccardo Chailly. I recital per pianoforte sono sempre stati al centro della vita artistica di Volodos, il suo repertorio include i grandi classici della tradizione pianistica tra cui Schubert, Schumann, Brahms, Beethoven, Liszt, Rachmaninov, Skrjabin, Prokofʼev e Ravel, assieme a opere meno note di Mompou, Lecuona e de Falla. Nella sua carriera è stato insignito del Gramophone Award (1999) e dell’Edison Classical Award (2020).

Il programma si apre con l’esecuzione di 12 pezzi tratti da “Musica Callada”, una delle più importanti opere di Federico Mompou, che conta 28 componimenti per pianoforte raccolti in 4 libri. A seguire la Ballata n.2 in Si minore, S.171 di Franz Liszt, composta nel 1853 a Weimar. Conclude il concerto, una serie di componimenti del pianista e compositore russo Aleksandr Skrjabin.