Napoli Folk Blues: annunciate le date del nuovo tour dei TheRivalti

Paolo Maccaro e Marco Cassese intraprendono un tour di nove tappe per presentare dal vivo gli Ep «Napoli Folk Blues Vol. 1 & 2». L'album è un progetto discografico dei due fondatori del gruppo TheRivati. Paolo Maccaro e Marco Cassese sono rispettivamente cantante e chitarrista della band funk blues partenopea che sin dagli esordi ha pubblicato album dalle sonorità folk.

Per la prima volta pubblicano brani dal sound minimale, ma da un intenso pathos, e in duo eseguono dal vivo il repertorio, nuovo e vecchio, in forma acustica risultando al contempo classici e originali. I due Ep sono stati registrati, missati e masterizzati presso Italy sound lab studio di San Paolo Bel Sito da Alfonso La Verghetta e pubblicati dall'etichetta discografica Fumo/Believe Italia.



Queste le tappe:



25/03 Salerno (Fisciano) - Periferica konnection

26/03 Grosseto - Khorakhanè

01/04 Napoli - Lanificio 25

06/04 Caserta (S. Maria Capua Vetere) - Matuta

23/04 Napoli - Comicon

05/05 Lecce (Veglie) - La Manelleria

19/05 Reggio Calabria - Malavenda cafè

20/05 Ragusa (Comiso) - Mug coffee shop

21/05 Siracusa (Avola) - Humus