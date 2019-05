Martedì 21 Maggio 2019, 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A 50 anni dall'evento musicale più importante della storia del rock, il prossimo 21 giugno, mentre in tutta Europa si festeggia la Giornata della Musica, si terrà un concerto-omaggio al più famoso raduno all’aperto di tutti i tempi nell’area multifunzionale Green Paradise all’interno della Mostra D’Oltremare con ingresso da Via Marconi. Sul palco i tre fratelli Canessa, Riccardo, Brunello e Susanna, insieme con Luigi Lepre, Massimo Curcio, Francesco De Laurentiis, Marzio Monaco, Elio Positano Claudio Cianci, Geppi Panetti, Diego Leanza, Mario Pirolla.“Abbiamo voluto reinterpretare le memorabili esecuzioni di miti come Santana, Jimi Hendrix, Crosby, Stills and Nash, The Who ma anche di Joan Baez, Arlo Guthrie, Joe Cocker e Canned Heat, insomma, del gotha del rock di quei tempi”, spiegano Riccardo e Brunello Canessa, ideatori del progetto insieme a Luigi Lepre con la collaborazione del Green Paradise, “per mettere su uno spettacolo commemorativo ma ancora attualissimo ed estremamente coinvolgente, ci divertiremo”.