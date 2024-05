Torna a Napoli "Fuori Salotto", live di Matteo Alieno

Sold out questa sera per la terza tappa napoletana di "Fuori Salotto, il salotto itinerante della canzone”, ideato da Lelio Morra, alle 19.30 alla Terrazza Plebiscito con il concerto di Matteo Alieno, tra i protagonisti di X Factor 2023, music guest i napoletani Giovanni Block e Rafèle, con due digital live painting: di Luigi Gallo e di Alberto Orso, i loro lavori saranno proiettati real time su una parete, in collaborazione con #cuoredinapoli.

«L’intento? Creare ascolto e vicinanza, confronto e momenti di valore emotivo e culturale in un clima conviviale», racconta il cantautore napoletano Morra. «Il progetto è nato a casa, a Milano, poco meno di un anno fa. Dalla mia prospettiva sentivo lo sfiorire di un ambiente legato alle canzoni e mi metteva in difficoltà, sentivo l’esigenza di reagire. Abbiamo messo insieme una serie di esperienze per dire: “Ok, proviamo a inventarci qualcosa”. Così, dal primo appuntamento a casa con Roberto Colella, frontman de La Maschera, che fu meraviglioso, dopo non ci siamo più fermati. Dalla base milanese, il progetto è diventato itinerante.

Abbiamo fatto tappa per due mesi sull’Etna la scorsa estate, poi Catania e Palermo una volta al mese. Roma, Messina e Torino sono in partenza mentre oggi siamo a Napoli ancora una volta, in un contesto meraviglioso, quello di terrazza plebiscito, sospesi nel cuore della città».

Dagli house-concert all’esperienza siciliana fino alle pendici del vulcano, passando per spazi culturali, club e teatri in diverse città, “Fuori Salotto” si propone come festival trasversale in cui i protagonisti del cantautorato italiano contemporaneo si esprimono in chiave acustica, per un live intimo e conviviale, che si pone l’obiettivo di ridurre la distanza tra il pubblico e l’artista.

«La frenesia del quotidiano, la digitalizzazione di ogni cosa e le migliaia di canzoni pubblicate ogni settimana rischiano di far perdere la natura di un brano e la cultura della musica dal vivo», conclude Morra. «“Fuori Salotto” prova a creare le condizioni di un ascolto sincero, invitando i tanti rappresentati della canzone contemporanea a raccontarsi nelle diverse città sposando questo spirito».

Prossime tappe il 24 maggio a Messina e il 25 a Palermo.