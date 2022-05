Marco Zurzolo in concerto a Napoli allo spazio polifunzionale “In arte Vesuvio”

Giovedì 26 maggio lo spazio polifunzionale Iav situato in Piazza Nazario Sauro e diretta da Angela e Lucia Andolfo, propone una nuova esperienza musicale di qualità. Il magma vesuviano che ispira l’acronimo della location (In arte Vesuvio) dove arte e cultura confluiscono per arricchire il territorio, si fonderà con le note del napolitan power per un’eruzione musicale dagli esiti imprevedibili.

A partire dalle 20:00, infatti, nella sala Paradiso della innovativa struttura posizionata sul Lungomare più bello del mondo, arriva Marco Zurzolo con il suo straordinario sax per un affascinante concerto. Con lui, a regalare sensazioni con il suo super quartetto, Pino Tafuto alle tastiere, Marco De Tilla al contrabbasso e Antonio Mambelli alla batteria.

Perché la scelta di Marco Zurzolo con il suo quartetto per questo evento? Marco è un’artista, musicista che ha sempre tratto ispirazione dal territorio e riportato ad esso grandi soddisfazioni grazie ad una brillante carriera. In arte Vesuvio è uno spazio polifunzionale dove coesistono varie realtà artistiche a supporto del nostro territorio. Spazio che guarda al Vesuvio, simbolo di esplosione culturale: un connubio naturale che sembra fatto apposta per unire tradizione e sperimentazione in una serata magica e magmatica realizzata grazie alle scelte di direzione artistica dello Iav in collaborazione con Rosa Vallefuoco.