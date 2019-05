Napoli Jazz Fest, Emanuele Cisi special guest alla Domus Ars

Mercoledì 8 Maggio 2019, 18:54

È uno dei più apprezzati sassofonisti italiani il protagonista del secondo appuntamento del Napoli Jazz Fest 2019: sabato 11 maggio, ore 21, Emanuele Cisi sarà lo special guest del concerto in programma a Napoli alla Domus Ars (via Santa Chiara 10).Reduce da un tour internazionale che lo ha visto suonare in Russia, Sudafrica e Danimarca, il musicista torinese si esibirà con il gruppo BandeRumorose, guidato dal batterista Enrico Del Gaudio.La scaletta del concerto sarà incentrata su standard del repertorio jazzistico reinterpretati secondo la più pura tradizione dell'improvvisazione. A Emanuele Cisi il compito di arricchire l’esibizione con incursioni in atmosfere più originali.Insieme al sassofonista e a Enrico Del Gaudio, saliranno sul palco della Domus Ars anche Lello Petrarca al piano e Aldo Vigorito al contrabbassoper un live act in chiave rigorosamente acustica.La rassegna Napoli Jazz Fest è promossadall’associazione culturale New Around Midnight e si avvale della direzione artistica di Michele Solipano.