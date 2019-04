Napoli Jazz Winter, venerdì c'è Ivan Dalia alla Domus Ars

Lunedì 1 Aprile 2019, 19:27

Dopo il successo, nel lontano 2016, per la partecipazione allo show televisivo “Italian Got Talent” Ivan Dalia in ogni intervista confermava la voglia di cominciare a fare concerti. Portare in giro la sua musica, quella composta a suon di sacrifici e fatica, considerate le difficoltà per una persona non vedente di studiare la musica in braile, maneggiare programmi di editing. Sono passati due anni e Ivan ha fatto tappa in Europa con un tour indipendente, ha firmato molte colonne sonore eseguite nel Regno Unito, Germania, Italia, Spagna, senza contare le apparizioni televisive di successo. Sarà a Napoli venerdì 5 aprile, ore 21, alla Domus Ars (via Santa Chiara 10) per il Napoli Jazz Winter. Insieme a Raffaele Romano al basso elettrico e Alessio Pacifico alla batteria Dalia proporrà un reportorio che spazia da composizioni originali a standards rivisitati. La peculiarità del trio è basata principalmente sul groove, alcuni brani sono caratterizzati da un’armonia scarna per dare ai musicisti la possibilità di interagire, altri invece strizzano l’occhio al jazz, all’afrobeat e al funk e il risultato è pensato per dare vita ad una musica fresca e coinvolgente.