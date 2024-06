Napoli, i ragazzi del liceo Umberto I in concerto: «Ti racconto l’armonia»

In un repertorio che spazia da Pino Daniele ad Amy Winehouse passando per de Gregori e Bruno Mars, senza dimenticare i Maneskin, Mina e Celentano, una insolita e sorprendente sorpresa e anche degli inediti, tornano in concerto gli studenti del Liceo classico Umberto I di Napoli che si esibiranno domani mercoledì 5 giugno alle 11 nel progetto Umberto Music Art “Ti racconto l’armonia” giunto oramai alla sua terza edizione.

L’iniziativa, nata a giugno dello scorso anno e già replicata a dicembre per la Notte del Liceo Classico, avrà come palcoscenico le scale di ingresso dello storico liceo dove si svolgeranno le esibizioni a favore del pubblico che prenderà posto in piazza Amendola.

Ancora una volta, gli studenti imbracceranno le chitarre, faranno volare le dita sulla tastiera, intoneranno melodie e balleranno “occupando” simbolicamente lo spazio antistante la scuola con l’armonia delle note e di performance artistiche, a dispetto della cronaca che troppo spesso vede coinvolti i giovani della città. Gli studenti coinvolti, oltre cinquanta, sono quelli di tutte le classi che insieme hanno lavorato per la realizzazione del progetto e che si avvalgono della direzione artistica della professoressa Vera Panico.

“Ti racconto l’armonia” nasce con l’intento di raccontare la storia dei generi musicali ma anche quello di affrontare temi come la disuguaglianza di genere, il razzismo e la lotta alle mafie. Un'esperienza coinvolgente a favore dell'accoglienza e dell'inclusione, sostenuta dai docenti, nonché dallo staff della Dirigente scolastica, la prof.ssa Luisa Vettone. Lo spirito di collaborazione e il peer to peer della scuola si contraddistinguono in questa esperienza conclusiva dell’anno scolastico, affermando l’identità culturale del Liceo classico Umberto I che è radicata nel territorio e nella comunità cittadina.

Uno spazio sarà dedicato anche ai professori e alla celebrazione degli studenti che, nel corso dell’anno, sono stati premiati o sono stati vincitori di progetti, concorsi o gare scolastiche.

L’evento è stato realizzato con il contributo organizzativo della I municipalità di Napoli.