Maggio della Musica, per la prima volta a Napoli le 36 variazioni di Rzewski con il pianista Andrea Rebaudengo

Mercoledì 7 giugno, alle 20,15, nuovo appuntamento in Villa Pignatelli della rassegna 2023 promossa dal “Maggio della Musica” e realizzata in collaborazione con la direzione regionale Musei Campania.

Un concerto particolare che vedrà protagonista il pianista Andrea Rebaudengo eseguire, per la prima volta a Napoli, il ciclo delle 36 variazioni per pianoforte intitolate “The People United Will Never Be Defeated!” scritte dal musicista Frederic Rzewski nel 1975, due anni dopo il sanguinoso colpo di Stato che portò Augusto Pinochet a diventare dittatore del Cile.

Il ciclo di variazioni sul tema della canzone popolare cilena rappresenta un capolavoro di romanticismo moderno e Rebaudengo, solista di rango e colonna dell’ensemble Sentieri Selvaggi, è tra i pochi interpreti di oggi all’altezza di proporlo. Un concerto importante che amplia le prospettive di ascolto e ribadisce la funzione sociale e politica, nel senso migliore del termine, della musica. Il concerto viene presentato nel cinquantesimo anniversario del golpe cileno.

Il Maggio della Musica, in considerazione dell'importanza di questa proposta sotto il profilo musicale e non solo, ha scelto di aprire la prova mattutina del concerto al pubblico degli studenti. Andrea Rebaudengo dialogherà con Stefano Valanzuolo e racconterà la storia del brano, svelandone la costruzione in un dietro le quinte inedito e appassionante.

Si comincia alle 11 e l'ingresso, per giovani e studenti, è gratuito.