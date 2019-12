Napoli Milionaria, esce il primo volume di «Trapneomelodica»

Con un percorso iniziato circa due anni fa, rivisitando famosissimi brani di Mario Merola, Ciro Ricci, Franco Ricciardi e Tommy Riccio; NAPOLI MILIONARIA ha dato origine ad uno scontro/incontro tra generazioni producendo un mix sonoro da far scoppiare la testa.

Faranno discutere o storcere il naso ma intanto la loro musica fotografa la realtà!



Oggi 16 settembre, data fatidica per la Città di Napoli poiché si festeggia il Santo Patrono ovvero San Gennaro; si prega per il terzo Miracolo annuale affinché Napoli non subisca sventure. 41BI$, 17 & YOUNG CIRO - questi gli pseudonimi dietro i quali si cela il collettivo Napoli Milionaria -presentano il primo volume di 'TRAPNEOMELODICA™" e lo rendono disponibili su tutti gli store digitali.



L' elemento caratterizzante dei Napoli Milionaria è la musica neomelodica, la tanto bistrattata sotto cultura che l’upper class e la contro-cultura hanno sempre visto con un mix di disprezzo e ironia. Invece questo fenomeno musicale, e sociale, nato e cresciuto tra mille idee e elevati indotti economici, lo ritroviamo nell'attuale scena urban culture che Napoli esprime su scala nazionale ri-disegnando il "BRANDNAPOLI".



Musicalmente i Napoli Milionaria hanno sviluppato il mix definitivo facendo incontrare (consapevolmente?) la sottocultura popolare, e popolana, con il modello nazional popolare che cavalca l’hype dell’hip hop ed urban diventando un mix micidiale tutto partenopeo.



L'estetica visionaria di Napoli Milionaria è evidente nel nuovo videoclip curato dai registi Gianfranco Antacido e Antimo Campanile (Alaska Film). La storia fotografa l'assoluta fede cristiana verso il Santo Patrono, tra superstizione e sacrilegio, sacro e profano. Questi, i tipici ingredienti che caratterizzano il mito del Miracolo di San Gennaro. Una Napoli segreta, un tesoro proibito - questo ed altro - scoprono i giovani protagonisti della clip. Infine, il Vesuvio trasformato in un simbolo di rivoluzione attraverso l'esplosione finale. © RIPRODUZIONE RISERVATA