Autunno musicale della Scarlatti: Mendelssohn a San Pietro a Majella

Sabato 16 novembre terzo appuntamento dell’Autunno Musicale 2019 della Nuova Orchestra Scarlatti. Nella sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella, alle 19, un’immersione nel mondo sonoro di uno dei grandi del primo romanticismo tedesco, Felix Mendelssohn. Genio precocissimo, di lui saranno proposti alcuni capolavori giovanili. Cuore del programma sarà il Concerto in re minore per violino, pianoforte e orchestra d’archi.



Musica tutta da godere, che vedrà accanto alla Nuova Orchestra Scarlatti, diretta dal Maestro Pantaleo Leonfranco Cammarano, due solisti d’eccezione: la violinista salernitana Daniela Cammarano, che ha imbracciato il violino per la prima volta a 4 anni ed è oggi protagonista di una poliedrica carriera di solista, camerista e prima parte in prestigiose orchestre in Italia e nel mondo, e il pianista Alessandro Deljavan, che aveva solo nove anni quando nel 1996 vinse il Primo Premio al ‘Concours musical de France’ a Parigi, e da allora non ha mai cessato di incantare platee e critica internazionale. Completano il programma, tutto dedicato a Mendelssohn, i Konzertstücke per clarinetto, corno di bassetto e orchestra, numero 1 in fa minore opera 113 e numero 2 in re minore opera 114.



Biglietti euro 12, acquistbili presso i punti vendita ticketOnLine e su www.azzurroservice.net e da un’ora prima dei concerti al botteghino adiacente all’entrata del Conservatorio.







