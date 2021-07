Fede 'n' Marlen in concerto a Mezzocannone Occupato

Fede 'N' Marlen, il duo composto da Federica Ottombrino e Marilena Vitale, si esibirà presso lo spazio dell'ex mensa dell'Università Federico II denominato Mezzocannone Occupato martedì 13 luglio alle 21.30 (ingresso 8 euro, prenotazioni info@fullheads.it).

Affiancate dal batterista Riccardo Schmitt (Ondanueve String Quartet, Katres, Azulⴰⵣⵓⵍ) il duo presenterà dal vivo alcuni nuovi brani che saranno inclusi nel prossimo album che verrà pubblicato entro il 2021 dal consorzio di label discografiche Full Heads/AreaLive/Altovolume.

Intanto suoneranno per la prima volta dal vivo “Intercostale” il nuovissimo singolo appena pubblicato.

Quello di martedì prossimo sarà l’unico concerto a Napoli per le Fede 'N' Marlen e non mancheranno di eseguire il loro repertorio nel quale spicccheranno " 'O Mele ", "Fragile" e la cover di "Malafemmina"; un brano classico scritto dal Principe Antonio De Curtis e tradotto in spagnolo che gli ha permesso di vincere il Premio Malafemmena insignito direttamente dalla figlia di Totò Liliana De Curtis. La canzone è stata ri-arrangiata in maniera originale, e passionale, dove le nostre fondono l'anima spagnola con quella napoletana ottenendo una rappresentazione perfetta del loro stile.