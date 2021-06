“Napoli, Musica per il Mondo”, la rassegna musicale alla Fondazione Banco di Napoli

Il cortile monumentale di Palazzo Ricca a Napoli ospita i giovani interpreti della musica classica napoletana. Prenderà il via martedì 29 giugno “Napoli, Musica per il Mondo” la rassegna organizzata dalla Fondazione Banco di Napoli in collaborazione con il Teatro della Canzone Napoletana Trianon Viviani.

Le stesse esibizioni saranno riproposte a Palazzo De’ Mayo a Chieti per costruire ponti di dialogo tra i territori nelle regioni del...

