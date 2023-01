Napoli, torna sul palco l'omaggio a Pino Daniele di «Musicanti»

Le canzoni di Pino Daniele come nuovi racconti dell'anima. Dopo il primo tour che ha riscosso tanto successo nei teatri italiani torna «MUSICANTI», il musical realizzato con le canzoni più belle di Pino Daniele. L'originale opera, una favola ricca di emozioni con uno straordinario cast e una formidabile live band, riprende il tour da Napoli e dal 14 febbraio, per sei appuntamenti, sarà in scena al Teatro Cilea al Vomero. Con una scenografia rinnovata, e ancora più spettacolare, «MUSICANTI» porta sul palcoscenico uno spettacolo teatrale unico nel suo genere con grandi interpreti, coreografie d'impatto e i componenti originali della band storica di Pino Daniele. Un patrimonio inestimabile di canzoni e poesia attorno al quale prende vita una scena grandiosa tra tinte forti e sfumature con personaggi che restano nel cuore.

Il nuovo spettacolo è ancora più emozionante del precedente dove il pubblico verrà emotivamente coinvolto dalle canzoni che hanno fatto sognare ed innamorare intere generazioni e fans del Lazzaro Felice. La storia originale è stata scritta, e cucita con cura attorno alle canzoni del bluesman napoletano, da Alessandra Della Guardia e Urbano Lione e prodotta da Sergio De Angelis con la direzione artistica di Fabio Massimo Colasanti, a lungo collaboratore di Pino Daniele e presente in numerose produzioni italiane e internazionali di prestigio. Il cantautore napoletano ha saputo restituire le molteplici identità di una città difficile, densa di culture e ricca di contraddizioni. In «MUSICANTI» le vicende dei personaggi s'intrecciano con le canzoni che hanno emozionato migliaia di persone. Un rispettoso omaggio e la celebrazione di un artista immenso, affinché la sua musica e la sua straordinaria forza poetica continuino ad essere conosciute e apprezzate.

Compagno di avventure di Pino Daniele per due decenni, Fabio Massimo Colasanti ha affermato: «Ho avuto l'onore di essere accompagnare Pino per 20 anni, fianco a fianco in ogni suo progetto musicale, che sia stato in studio o dal vivo. Ed ogni volta era una scoperta ed una sfida. Musicalmente sempre un passo avanti, con una voglia di ricerca e sperimentazione che non gli è mai mancata. Con "Musicanti" ho cercato di riportare quella dedizione e quella passione per la musica che ho vissuto con lui quotidianamente. Ed avere sul palco la Band con i musicisti di Pino è un punto di forza per riportare le atmosfere ed i suoni delle versioni originali.»

Le canzone del musical sono suonate da una band incredibile, che suonerà rigorosamente dal vivo, formata da Alfredo Golino alla batteria, Elisabetta Serio al piano, Simone Salza al sax, Fabio Massimo Colasanti alle chitarre e Roberto D'Aquino al basso. Lo straordinario cast degli attori è formato da Leandro Amato, Rita Corrado, Alessandro D'auria, Enzo Garramone, Maria Letizia Gorga, Urbano Lione, Ciro Salatino, Noemi Smorra, Francesco Viglietti.