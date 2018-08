Napoli, omaggio al re del pop: «Zio Michael Jackson avrebbe compiuto 60 anni proprio oggi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 29 Agosto 2018, 11:30

Oggi il re del pop avrebbe compiuto 60 anni. E a distanza di 9 anni dalla sua scomparsa l'esercito dei fan non smette di omaggiarlo. Un'icona leggendaria dalla vita tormentata che ogni anno torna a vivere grazie a show in suo onore organizzati in ogni angolo del globo. E anche Napoli risponde all'appello con la quinta edizione del «Michael Jackson day» in scena dalle 11 alle 23 alla Mostra d'Oltremare, organizzata da MJ Foundation Naples Onlus e Magic Michael Jackson Day. Dodici ore in compagnia del suo mito e della sua musica che culmineranno in «A day for MJ with 3T», concerto delle 19,30 al teatro Mediterraneo con i 3T, ovvero Taj, Taryll e TJ Jackson, figli di Tito, fratello dell'autore di «Billie Jean».I tre nipoti di Jacko hanno camminato nella sua ombra, partecipando ad alcune tournèe mondiali, incidendo un brano, «Why«, nel 1995, scritto da Babyface, con il prodigioso zio che comparve anche nel video. E conquistando un minimo di notorietà con «I need you» l'anno dopo sempre grazie alla presenza di zio Michael. Il trio ha provato a costruirsi una carriera anche al di là della celebre parentela, con brani inseriti in colonne sonore di film come «Man in black» o «Free Willy».