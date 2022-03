Napoli, al Palapartenope c'è Jimmy Sax in concerto

Finalmente arriva al Palapartenope, Jimmy Sax. Il concerto, che era in programma il 24 aprile 2020, inizialmente posticipato al 7 dicembre 2020 e poi al 30 ottobre 2021, è stato fissato per il 6 Aprile 2022. Autore dei successi mondiali “No man no cry” (certificato ORO in Italia) e “Time”, il sassofonista è un moderno e ricercato performer che con il suo sound vivo ed energico riesce a travolgere chiunque lo ascolti, accompagnandolo in un emozionante viaggio che spazia tra sonorità deep-house, funky ed electro svelando così tutte le sfumature che caratterizzano il suo mondo sonoro cosmopolita.

Accompagnato da The Symphonic Dance Orchestra, diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino, virtuoso pianista e direttore artistico e autore di colonne sonore per il piccolo e grande schermo, Jimmy Sax proporrà al pubblico italiano un repertorio inedito, dimostrando come il sassofono sia a tutti gli effetti un’estensione del suo stesso corpo. Oltre ad alcuni grandi classici internazionali, in scaletta i brani contenuti nel suo primo album dal titolo “Jimmy”. Il tour, prodotto Wonder Manage e organizzato e distribuito da Ventidieci poi toccherà anche Roma.