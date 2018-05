Napoli Pizza Village, musica e dieci concerti gratis dall'1 al 10 giugno

Giovedì 24 Maggio 2018, 13:46 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 13:46

Ultimo, Noemi, Dear Jack, Mario Biondi, Nesli, Le Vibrazioni, Annalisa, Bianca Atzei, Lo Stato Sociale. Il Napoli Pizza Village porterà sul lungomare partenopeo dall'1 al 10 giugno nove serate di grande musica italiana con esibizioni gratuite di alcuni dei protagonisti della scena più amati dai giovani. L'VIII edizione della manifestazione dedicata alla pizza, organizzata dalla Oramata Grandi Eventi, presenta un ricco calendario di spettacolo in collaborazione con la radio ufficiale della manifestazione Rtl 102.5. Ad aprire il cartellone sarà Fabrizio Moro, sul gradino più alto del podio all'ultima edizione del Festival di Sanremo con «Non Mi Avete Fatto Niente». L'ultima ad aggiungersi al cartellone del Napoli Pizza Village è Bianca Atzei, che completa il parterre di protagonisti assoluti della scena musicale italiana che si daranno appuntamento sul Lungomare Caracciolo e si esibirà il 4 giugno, in una serata indimenticabile che offrirà anche l'esibizione del gruppo romano dei Dear Jack.«Massimo Troisi - spiega Claudio Sebillo, organizzatore di Napoli Pizza Village - descriveva Napoli come una città in cui non piove mai per descrivere con il suo humor gli stereotipi sulla città. In effetti la città gode di un clima piuttosto mite ed è sempre stata una fucina di musicisti, scrittori ed artisti ma rivendica un posto diverso da quello assegnatogli dai luoghi comuni. Napoli va oltre, Napoli è altro: è una città viva, moderna, in continua evoluzione, invasa da turisti in ogni periodo dell'anno. Napoli è una città energica ed affascinante, come l'ha descritta il »Guardian«, una città che lotta per difendersi dai pregiudizi e che investe nella cultura pur rimanendo legata alle sue tradizioni. Ed è in questo contesto che s'inserisce Napoli Pizza Village confermandosi promotore dell'intero territorio regionale e del prodotto napoletano per eccellenza: la pizza».Oltre a Fabrizio Moro al Napoli Pizza Village ci saranno anche il secondo e terzo classificato di Sanremo 2018, rispettivamente Lo Stato Sociale, nella giornata conclusiva di domenica 10 ed Annalisa che salirà sul palco la sera del giorno 8. La sera del 2 giugno si apre con il vincitore di Sanremo Giovani, Ultimo, mentre Noemi si esibirà il 3 giugno precedendo Bianca Atzei e il gruppo romano dei Dear Jack (lunedì 4 giugno). Il 5 giugno si ascolterà l'inconfondibile voce del soulman Mario Biondi e del cantautore e rapper senigalliese Francesco Tarducci, in arte Nesli. Il 6 giugno, per il pubblico del Napoli Pizza Village, sarà la volta del gruppo Le Vibrazioni, che precederanno la memorabile serata in onore di Pino Daniele. Il giorno successivo, venerdì 8 giugno, a calcare il palcoscenico sul lungomare sarà Annalisa, mentre come già anticipato, il gruppo Lo Stato Sociale chiuderà la scaletta artistica dei big dell'ottava edizione del Napoli Pizza Village 2018. Per la serata di giovedì 7 giugno, quando a Napoli si svolgerà il concerto celebrativo dedicato a Pino Daniele: il Napoli Pizza Village sarà cassa di risonanza dello stadio San Paolo con la diretta video sui maxi schermi dell'evento e la diretta radiofonica ed il commento live di RTL 102.5. In ogni serata l'esibizione dello special guest, prevista intorno alle ore 22, sarà arricchita dalla presenza di numerosi artisti del mondo della musica e del cabaret made in Campania con i riflettori che si accenderanno alle 20.