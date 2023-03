Teatro Politeama, Marco Armiliato e Giovanni Andrea Zanon chiudono la stagione dei concerti

Ultimo appuntamento al Teatro Politeama è il concerto in programma domani venerdì 17 marzo alle ore 19:00, che vedrà sul podio Marco Armiliato impegnato a dirigere l’Orchestra e Giovanni Andrea Zanon, giovane e talentuoso interprete del violino, tra i più interessanti della sua generazione.

Marco Armiliato è oggi uno dei più richiesti direttori d'orchestra ed è spesso ospite dei più prestigiosi teatri d'opera del mondo. La sua straordinaria carriera lo ha portato a dirigere in teatri come il Metropolitan di New York (dove ha diretto quasi 500 rappresentazioni), la Wiener Staatsoper, la Bayerische Staatsoper, la Deutsche Oper di Berlino, il Covent Garden di Londra, l'Opéra National de Paris, l'Opernhaus Zürich, il Teatro Real di Madrid, il Gran Teatre del Liceu di Barcellona, il Teatro alla Scala e il Festival di Salisburgo. Nel 2022 è stato nominato direttore musicale del Festival dell'Arena di Verona. Il suo lungo sodalizio con la Wiener Staatsoper, dove ha diretto finora oltre 300 spettacoli, gli è valso il titolo di «Membro onorario della Wiener Staatsoper» nel 2019. Marco Armiliato ha all'attivo numerose registrazioni con alcuni dei maggiori cantanti del nostro tempo, come Anna Netrebko, Jonas Kaufmann e Rolando Villazon e Marina Rebeka. La sua incisione «Verismo Arias» con Renée Fleming ha vinto un Grammy Award nel 2010 e «Romantic Arias» con Jonas Kaufmann il Diapason d'or nel 2009.

Giovanni Andrea Zanon, classe 1998 è vincitore di oltre 30 concorsi nazionali ed internazionali, tra cui il Premio Nazionale delle Arti come miglior violinista dei conservatori italiani, il concorso di Novosibirsk in Russia dove ottiene anche tutti i premi speciali ed il diploma di laurea al Wieniawski and Lipinski Violin Competition di Lublino. In qualità di solista si esibisce in alcune delle sale più prestigiose, tra le quali la Carnegie Hall di New York, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro La Fenice di Venezia, la Smetana Hall di Praga, la Bayerische Staatsoper di Monaco, il Festspielhaus di Baden-Baden, il Gran Teatre del Liceu di Barcellona, la Royal Opera House di Muscat, l’Auditorium Parco della Musica di Roma e l’Arena di Verona. Ha partecipato a numerosi progetti di musica da camera, che lo hanno portato ad esibirsi al fianco di artisti come Pinchas Zukerman, Anna Netrebko, Mario Brunello e Pablo Ferrandez. Riceve numerose menzioni e riconoscimenti frai quali, a sei anni, la menzione del Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, il Leone d’Oro dalla Regione Veneto per i meriti artistici conseguiti all’estero e la nomina di Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

Il programma del concerto include l’Ouverture da «La sposa venduta» di Bedřich Smetana, il concerto in mi minore per violino e orchestra, op. 64 di Felix Mendelssohn-Bartholdy e la Sinfonia n. 7 in re minore, op. 70 di Antonín Dvořák.