Napoli, Raiz & Radicanto chiudono la rassegna IZimbra Music Fest

Raiz in concerto nel cuore di Napoli. Con questo ultimo concerto si conclude la prima edizione della Rassegna IZimbra Music Fest - Napoli folks che si è brevemente affermata come la rassegna napoletana di world music! A concludere con successo questa prima edizione curata da Chiara Savelli e Massimo Squillante sarà l'atteso ritorno del front man e storica voce del gruppo meticcio Alamegretta. Accompagnato dai pugliesi Radicanto Rino della Volpe, meglio conosciuto come Raiz, presenta lo spettacolo “Musica Immaginaria Mediterranea” che arrivacosì anche nel centro antico di Napoli, indiscussa Capitale del Mediterraneo, crocevia di anime migranti e culture meticce.



Una proposta artistica raffinata in cui l’universo sonoro di voci che si intrecciano a ritmi cadenzati, gli echi delle corde, delle pelli e dei papiri, scivolano come rivoli di un racconto che cattura l’ascoltatore e lo conduce altrove, in un confronto culturale ricco e appagante.



Brani tradizionali si affiancheranno ad una scrittura originale con nuove composizioni: cantighe sefardite, mediorientali, asiatici con lingue e linguaggi che si inseguono. Una musica immaginaria mediterranea e meticcia destrutturando la canzone napoletana, i salmi e il fado portoghese mischiandosi con ritmi nordafricani, mediorientali ed asiatici e bagnandosi nel Mediterraneo realtà panregionale e senza frontiere.

La formazione in quartetto vede oltre Raiz alla voce, Giuseppe De Trizio alle chitarre, Adolfo La Volpe oud e chitarre e Francesco De Palma alle percussioni, zarb, cajon, tamburi a cornice, tar, riqq.



IZIMBRA MUSIC FEST

Napoli folks

presenta

RAIZ & RADICANTO

in concerto

giovedi 24 settembre 2020

presso Cortile del Complesso di San Domenico Maggiore

Vico S. Domenico Maggiore - Napoli

Ticket: 12€ + ddp (posto unico)

Inizio concerti ore 21:00

Apertura porte: 20:30



Si consiglia di effettuare l'acquisto in prevendita on-line per assicurarsi il posto e per facilitare le operazioni all' ingresso nel rispetto delle misure di prevenzione anticovid.

ACQUISTA ORA: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-raiz-radicanto-i-zimbra-music-fest-115165170124 © RIPRODUZIONE RISERVATA