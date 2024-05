Rama Beach di Varcaturo: arriva il dj newyorchese Dennis Ferrer

Metti una sera in spiaggia, uno dei dj, producer e remixer più apprezzati a livello mondiale, aggiungi tanta ottima musica, drink&food deliziosi ed healthy, live performance, divertimento elevato all’ennesima potenza e un’avvolgente atmosfera esotica. Et voilà, la prima di una lunga serie di appuntamenti indimenticabili firmati Shaker da vivere questa Primavera -Estate al Rama Beach di Varcaturo.

Un “debutto” che, sabato 11 maggio, vedrà come special guest dell’esclusivo ritrovo in riva al mare, interamente progettato e realizzato a Bali, il newyorkese Dennis Ferrer, tra i veterani dell’House music, “papà” della hit planetaria “Hey hey” nonché fondatore dell’etichetta discografica Objektivity, che vanta, tra gli altri, collaborazioni con personaggi del calibro di Little Louie Vega, Masters at Work e Martinez Brothers.

Una vera e propria icona a proposito di musica elettronica: un innovatore, che continua a divertirsi lavorando, oltrepassando costantemente i propri limiti.

A movimentare l’evento, che prenderà il via alle 21, oltre a Ferrer penseranno, inoltre, Lunare project con un coinvolgente sound set sotto le stelle, dj Emanuele Rea e “The master of Art”, Goldie.