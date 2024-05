Napoli, “Serata Gershwin” a Villa di Donato: primo appuntamento della rassegna «Unici, INcontrarsiINvilla»

Primo appuntamento della rassegna estiva 2024 a Villa di Donato, “Unici, INcontrarsiINvilla”, lunedì 20 maggio alle ore 20.30 con “Serata Gershwin”, in anteprima a Napoli, in occasione del centenario della prima esecuzione di Rhapsody in Blue, con Enrico Pieranunzi al pianoforte, Gabriele Pieranunzi al violino e Gabriele Mirabassi al clarinetto.

Il 12 febbraio 1924 alla Aeolian Hall di New York George Gershwin, con l’orchestra diretta da Paul Whiteman, eseguiva in prima assoluta la sua composizione Rhapsody in Blue. Il brano concludeva il programma “An experiment in modern music”, titolo voluto da Whiteman per dimostrare come la fusione del linguaggio classico con quello del neonato jazz fosse più che possibile. Rhapsody in Blue ricevette un’accoglienza trionfale e di lì a poco sarebbe diventato quello che ancora è: uno dei brani più celebri di sempre.

Grazie a quella composizione e ai suoi capolavori successivi (Concerto in Fa e Porgy and Bess) l’allora ventisettenne Gershwin divenne rapidamente una figura centrale nella storia della moderna musica americana.

Serata Gershwin intende rendere omaggio con trascrizioni e arrangiamenti originali di Enrico Pieranunzi a un musicista geniale che fu songwriter dalla vena inesauribile, pianista brillantissimo, compositore di fervida immaginazione, che fu, soprattutto, portatore di una visione straordinariamente profetica al cui centro si trovava quell’accostamento jazz/classica di cui, con lucida consapevolezza, egli era convinto assertore.

L'orario di apertura della Villa per questi appuntamenti è alle ore 20.

I biglietti sono acquistabili sul sito www.villadidonato.it e anche presso Concerteria (Via Michelangelo Schipa 15, 80122, Napoli - www.concerteria.it). La prenotazione effettuata a prenotazioni@villadidonato.it si intende confermata solo con l'acquisto del biglietto. L'acquisto in Villa è possibile solo last minute prima dello spettacolo, avendo richiesto la disponibilità dei posti a prenotazioni@villadidonato.it dalle ore 12 del giorno dello spettacolo.