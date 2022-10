Al Teatro Sannazaro di Napoli il live di Capone & BungtBangt

Capone & BungtBangt, dopo una serie di concerti estivi - in Italia e all'estero - che si sarebbero dovuti concludere con l'esibizione al Jova Beach Party di Castevolturno ma al quale hanno rinunciato per questioni etiche e morali; tornano dal vivo con un live sabato 28 ottobre (ore 21, biglietto al botteghino euro 10) presso lo storico Teatro Sannazaro di Napoli. Com'è nel loro stile il gruppo composto da Maurizio Capone (voce, scopa elettrica e cianfrusaglie varie), Mr. Paradis (basso e scatolophon), Maestro Zannella (buatteria) e Il Rosso (percussaglie) proporrà dal vivo la sua miscela di musica composta con strumenti realizzati da materiali di risulta e riciclato.

Il concerto è caratterizzato da una scaletta che attinge dai tanti brani pubblicati nella loro lunga discografia e che sprigionano tanta energia rock, rap, reggae e funk con contenuti ambientalisti che da oltre vent'anni ne fanno la prima band italiana a promuovere l'ecosostenibilità attraverso il suono e la condivisione dei temi sociali. Sono i fondatori della junk music, o musica ecologica, e sono il simbolo di creatività a costo zero e del rispetto per l’ambiente.

Dal 1999 sono entrati nella storia della musica italiana continuando ad essere una novità assoluta per il costante evolversi del loro stile e per i loro strumenti sempre nuovi ed inaspettati. Assistendo al concerto di Capone & BungtBangt si ha un’iniezione di energia positiva la stessa che recentemente hanno espresso a Milano in occasione delle manifestazione «Pianeta 2.0», «Verde Giffoni» a Giffoni Vallepiana (Sa), «Green Loop festival» di Ancona, «Ecofest 2022» di Napoli e «Pageant of the seas 2022» a Malta e non ultima in «Strativari»spettacolo realizzato con i Solis String Quartet e l'attrice Cristina Donadio.