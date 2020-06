I Foja riaprono la stagione dei concerti: show in streaming per il Napoli Teatro Festival Italia

Si svolgerà mercoledi 1 luglio 2020 il ritorno sulle scene del gruppo folk rock Foja. Il primo concerto post Covid-19 a Napoli, in full band, sarà quello del gruppo napoletano il quale inaugurerà la nuova edizione del Napoli Teatro Festival Italia 2020 programmato all’aperto e in sicurezza.



Miracoli&Rivoluzioni è un nuovo spettacolo e avrà due anime che, in due atti, attingeranno dal canzoniere edito e inedito dei Foja indagando su tematiche legate alla sfera sentimentale e a questioni esistenziali e sociali, miscelando tradizione e modernità.



La band suonerà il suo energico folk-rock impreziosendolo con illuminazione architetturale, a cura di Gianluca Sacco, e momenti di performance aerea a cura di Viola Russo/Funa.



Novità assoluta è la diretta live streaming dello spettacolo tramite la piattaforma https://cultura.regione.campania.it/en/web/teatro/live - Ecosistema digitale per cultura della Regione Campania, e sui canali radio e video di CRC [FM 100.500 - Canale 620 Digitale Terrestre] selezionati per entrare a far parte del palinsesto di “Estate all’italiana Festival 2020”: un suggestivo tour dei principali Festival italiani in tutto il mondo.



«I Miracoli, come l’amore, vanno oltre la comprensione umana, hanno a che fare con il sovrannaturale, mentre le Rivoluzioni, interiori e non, richiedono l’intervento dell’uomo per trasformare gli eventi; sono due termini di cui oggi più che mai abbiamo bisogno per affrontare il futuro, due parole a cui aggrapparci. Ripartiamo con un concerto dal vivo, felici di tornare a fare il nostro lavoro ma coscienti delle mille difficoltà che il settore dello spettacolo sta attraversando», dichiarano i Foja. © RIPRODUZIONE RISERVATA