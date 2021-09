Napoli, il San Carlo riparte con il concerto diretto da Marco Armiliato

Riparte domenica 12 settembre alle ore 18.00 la programmazione del San Carlo di Napoli.

In calendario un concerto che vedrà protagonista l’Orchestra del Massimo napoletano guidata per l’occasione da Marco Armiliato, recentemente applaudito nel Trovatore verdiano in Piazza del Plebiscito, all’interno della Stagione estiva del San Carlo.

Il tenore Lawrence Brownlee, solista inizialmente annunciato, ha dovuto annullare l’impegno al San Carlo a causa di un’improvvisa indisposizione. Il programma dunque sarà il seguente: ad aprire il concerto l’Ouverture in re maggiore "im italienischen Stile", D. 590 e l’Ouverture in do maggiore "im italienischen Stile", op. 170, D. 591 di Franz Schubert. A seguire la Sinfonia n. 2 in mi minore, op. 27 di Sergej Rachmaninov. Per ulteriori dettagli sulla programmazione invitiamo a consultare la pagina web del Teatro.