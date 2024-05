Napoli, Nadine Sierra torna al Teatro San Carlo

Il palcoscenico del Teatro di San Carlo accoglie il ritorno di Nadine Sierra, protagonista del recital in calendario giovedì 23 maggio alle ore 19.00 per la Stagione di Concerti.

Il soprano statunitense sarà accompagnato al pianoforte da Bryan Wagorn, per la prima volta al Lirico napoletano.

Le arie d’opera e da camera proposte nel programma hanno l’amore come principale fil rouge. Apre la tradizione operistica francese con Je veux vivre dal Roméo et Juliette di Charles Gounod e Depuis le jour da Louise di Gustave Charpentier. Segue una selezione di Lieder di Richard Strauss e, da La vedova allegra di Franz Lehár, Vilja, o Vilja.

Le proposte successive si muovono tra la Spagna e il Brasile: Me llaman la primorosa da El barbero de Sevilla di Gerónimo Giménez, Melodia sentimental da Floresta do Amazonas di Heitor Villa-Lobos e, ancora, Engenho Novo! di Ernani Braga fino ai Cuatro madrigales amatorios di Joaquin Rodrígo. Non mancano gli omaggi a Napoli, con ‘O sole mio di Edoardo di Capua e Alfredo Mazzucchi e, di Gioachino Rossini, La danza.

Il soprano Nadine Sierra nasce in Florida.

Una volta conclusi i suoi studi al Mannes College of Music di New York, prosegue con l’Adler Fellowship Program presso la San Francisco Opera. Numerosi riconoscimenti proiettano la sua carriera verso una dimensione internazionale. Nel 2017, vince il Richard Tucker Award e, nel 2018, riceve il Beverly Sills Artist Award presso il Metropolitan Opera. In Italia, collabora con il Teatro di San Carlo, La Scala di Milano, il Massimo di Palermo e La Fenice di Venezia. Nel 2018, il suo album di debutto There's a Place for Us viene pubblicato da Deutsche Grammophon/Universal, seguito da Made for Opera nel 2022.

Il pianista canadese-americano Bryan Wagorn ha debuttato come solista alla Carnegie Hall di New York nel 2009 e si è esibito anche alla Library of Congress, al Teatro Real di Madrid, al Kennedy Center for the Performing Arts, allʼOpera di Amburgo, al Summer Stage del Central Park di New York, alla Chamber Music Society of Lincoln Center ed è stato molte volte in tournée con le Jeunesses Musicales. si è esibito con artisti come Nadine Sierra, Anthony Roth Costanzo, Piotr Beczała, Karita Mattila e membri della Metropolitan Opera Orchestra e della New York Philharmonic.