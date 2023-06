Teatro San Carlo, lo spettacolo degli studenti chiude i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

Sono oltre 500 gli studenti provenienti dalle scuole di tutta la regione Campania che hanno preso parte al Pcto, Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, e ai laboratori artistici delle Officine San Carlo a Vigliena e che martedì 6 giugno alle 11 si esibiranno nel Giardino Romantico di Palazzo Reale. Lo spettacolo è il culmine di mesi di duro lavoro, creatività e impegno da parte dei giovani coinvolti nel programma. Attraverso il Pcto, i partecipanti hanno avuto l'opportunità, durante quest’anno, di esplorare il mondo dello spettacolo e acquisire competenze artistiche sotto la guida di professionisti del settore.

I ragazzi del Liceo Gentileschi si sono dedicati alla scrittura di un testo che sarà recitato dagli stessi studenti durante lo spettacolo, mentre i Licei Linguistici hanno seguito un percorso di affiancamento alle visite guidate presso gli spazi storici del Teatro e del suo Museo, studiato appositamente per le loro esigenze formative e professionali.

La performance finale vedrà in particolare gli studenti del liceo coreutico Alfano I di Salerno esibirsi sulle note di “A Foggy Day” e de “La Boda” di Luis Alonso. Entrambi i brani saranno suonati dal vivo dall’orchestra composta dagli studenti dei Licei musicali del Pcto, composta da più di 250 elementi.

In scaletta brani come “O' Sole Mio”, “Boléro” di Ravel e “Tico Tico” di Zequinha de Abreu, una raccolta eterogenea e variegata di composizioni che racchiude in sé i valori e le idee di cui questo progetto si fa portavoce.

«Siamo lieti di poter ospitare nel Giardino Romantico di Palazzo Reale questo grande evento legato alla formazione di giovani talenti che hanno deciso di avvicinarsi, attraverso studi specifici, al mondo della musica, della danza e del teatro. Lo storico legame tra il Palazzo e il Teatro si rinnova ancora una volta nel segno dell’inclusione e della vicinanza alle nuove generazioni, valori cardine di entrambe le istituzioni», commenta il direttore di Palazzo Reale Mario Epifani.

«I Percorsi per le competenze Trasversali per l’Orientamento rappresentano per il San Carlo, da sempre, un’importante occasione per diffondere la cultura musicale e l’arte coreutica nelle scuole della Campania, come primo percorso professionalizzante sui mestieri dello spettacolo. È con grande emozione che, fin dalla nascita di questo percorso, vediamo sbocciare e crescere nuovi talenti, sostenuti dalle proprie famiglie e accompagnati da docenti preparati, in un progetto di vita entusiasmante e impegnativo», afferma Emmanuela Spedaliere, direttore generale del Teatro di San Carlo.

Il progetto si svolge anche quest’anno grazie al sostegno di Generali Valore Cultura, il programma pluriennale di Generali che sostiene l’arte e la cultura rendendole accessibili a un pubblico sempre più vasto e valorizzando le comunità e i territori.

«Come partner di vita delle persone e della comunità, riconosciamo nell’arte e nella cultura un immenso valore: una risorsa decisiva per il Paese, come confermano gli investimenti previsti dal Pnrr, e una risorsa strategica per i giovani e per le generazioni future. Per questo siamo felici di sostenere, anche quest’anno, questa importante iniziativa che coinvolge tanti giovani ed è un concreto segnale di vicinanza a una città e a un territorio ricco di storia e di cultura musicale», conclude Riccardo Acquaviva, responsabile Country Communication di Generali Italia.