I Tiromancino presentano l'ultimo album alla Feltrinelli

Martedì 2 Ottobre 2018, 16:41

Giovedì 4 ottobre presso La Feltrinelli a via Santa Caterina a Chiaia, alle 18.00, Federico Zampaglione dei Tiromancino presenterà ai fan il nuovo album, “Fino a qui” (Sony Music Italy), composto da 4 brani inediti e 12 tra le canzoni più significative della band risuonate, riarrangiate e reinterpretate da Federico Zampaglione insieme a grandi nomi della musica italiana. Da gennaio 2019, inoltre, i Tiromancino saranno in tour nei teatri d’Italia per presentare dal vivo il nuovo album con uno spettacolo inedito, in cui per la prima volta nella loro carriera si esibiranno insieme all’orchestra, dando così ai brani in scaletta un sound completamente diverso e regalando una performance unica al pubblico e ai fan.Disponibile in versione CD e in versione doppio vinile, “Fino a qui” racchiude 30 anni di musica e parole ripercorrendo la storia di una band che si è sempre distinta per la ricerca di suoni particolari, arrangiamenti sperimentali e testi innovativi capaci di emozionare nel profondo.Prodotto e arrangiato da Federico Zampaglione e Antonio Marcucci, l’album vanta la partecipazione di Jovanotti, Alessandra Amoroso, Tiziano Ferro, Biagio Antonacci, Giuliano Sangiorgi, Elisa e Mannarino, Alborosie, Fabri Fibra,Thegiornalisti, Calcutta, Luca Carboni. Oltre ad alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale italiano, presente nel disco anche un cameo della piccola Linda Zampaglione che canta sulle note di “Immagini che lasciano il segno”.Oltre a rivivere i successi di una carriera pluriennale, “Fino a qui” si arricchisce di 4 intensi e sofisticati inediti che sono una perfetta istantanea dei Tiromancino di oggi: “Sale, amore e vento”, “Noi casomai”, “Se mi verrai a cercare” feat. Alborosie e “Settembre scordati di noi”.