Parte da Napoli il tour “Green screen” dello jazz-crooner italiano Walter Ricci

Walter Ricci inizia da Napoli un lungo tour estivo intitolato “Green screen” che lo porterà in giro per l’Italia e all’estero, per ben sedici tappe che toccheranno anche Bari, Palermo, Milano, Cosenza, Matera e Brindisi con due appuntamenti attesissimi in Francia. Il crooner italiano Walter Ricci, napoletano dall’anima e dal sound internazionale, annuncia la tournée estiva che lo vedrà coinvolto per 16 live in collaborazione con la società Mr.few.

Non è una novità per Walter suonare dal vivo in lungo e in largo per lo stivale e molti sono già gli appuntamenti internazionali che il prodigioso cantante e pianista affronta da alcuni anni con esibizioni esclusive a Dubai, Mosca e New York.

Venerdi 9 giugno, dalle 21:30, con l’eccezionale featuring del trombettista Fabrizio Bosso, si esibirà dal vivo presso la Fondazione Foqus con un sentito omaggio a Nat King Cole, icona del jazz americano che attraverso le sue interpretazioni ci ha lasciato un repertorio di brani indimenticabili. Walter Ricci gli rende omaggio rispettando i canoni dell’ epoca utilizzando la forma del trio jazz. Accompagnato da Dario Rosciglione al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria due grandi musicisti amici da sempre, esplora il repertorio sempreverde dei classici dell’eclettico artista americano.

«Ho conosciuto Nat King Cole attraverso le sue interpretazioni ed è stato amore al primo ascolto, ma vederlo in tv recitare e cantare mi ha totalmente rapito al punto di considerarlo un modello di riferimento per la mia carriera artistica - racconta Walter Ricci - È stato doveroso quindi, omaggiarlo attraverso la produzione di un disco in vinile registrato dal vivo in studio nel rispetto totale dei canoni del tempo».