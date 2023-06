Run Radio festeggia i 50 anni del BE-IN con 36 ore di musica e interviste in tre giorni

Nel 1973 dire musica in Italia significava parlare di Festival di Sanremo, Cantagiro e Canzonissima. Ma in quella stagione le cose stavano cambiando, sull’onda dei grandi festival e dell’influenza del beat e del rock. Sulla collina dei Camaldoli di Napoli il 19, 20 e 21 giugno 1973 si scrisse una pagina della storia musicale del nostro Paese, con il BE-IN, 36 ore di musica divisa in tre giorni. Al manifesto napoletano e italiano di quella stagione, è dedicato lo speciale di Run Radio, la web radio dell’Università Suor Orsola Benincasa che trasmetterà in esclusiva un programma di 4 ore martedì 20 e mercoledì 21 giugno alle 16, in replica rispettivamente alle 11 del 21 e 22 giugno.

La trasmissione curata da Lino Vairetti e Gino Aveta ricorderà la musica e gli ospiti di quei giorni. Il progetto radiofonico è condotto e realizzato dagli allievi del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione e redattori di Run Radio: Alessia Colangelo, Andrea Ianniello, Paolo Maja, Francesca Maria Mele, Christian Mocerino, Maria Paritario, Christian Pascale e Giorgia Sangermano, supportati dai loro tutor, soci dell’associazione Canone Inverso. In onda musica e interviste speciali con musicisti presenti al BE-IN: Vittorio Nocenzi, Alan Sorrenti, Jenny Sorrenti, Enzo Vita e Maurizio Baiata all’epoca giornalista della rivista musicale Ciao 2001 presente al BE-IN insieme con Dario Salvatori e Fiorella Gentile.

Il progetto radiofonico è la testimonianza, 50 anni dopo, dell’evento che si tenne a Napoli sulla Collina dei Camaldoli all’interno del Parco Kennedy nei giorni 19, 20 e 21 giugno del 1973 dal titolo “BE-IN”, ovvero “Esserci - Stare Insieme”. Il festival fu organizzato basandosi sull’idea dei festival e dei raduni rock internazionali come Woodstock, Isola di Wight, Festival di Monterey, Atlanta International Pop Festival, Altamont Free Concert e quelli italiani: Palermo Pop, Festival Pop di Caracalla, Festival D’Avanguardia e Nuove Tendenze, Raduno del Parco Lambro, Controcanzonissima e molti altri, avvenuti tra la fine degli anni ’60 e inizi anni ’70. Presentavano Eddy Ponti e Raffaele Cascone già chitarrista dei Battitori Selvaggi, conduttore della trasmissione radiofonica Rai “Per voi giovani”. L’evento fu ideato dal gruppo degli Osanna e organizzato assieme a Rino Manna, con la collaborazione dell’impresario Angelo Del Giudice e di supporter esterni tra cui un giovanissimo Gino Aveta.

L’evento ebbe un’eco nazionale e internazionale con presentazioni e recensioni su tutta la stampa specializzata dell’epoca. Fu realizzato un servizio televisivo dalla Rai e messo in onda nella trasmissione “Adesso Musica”, condotta all’epoca da Nino Fuscagni e Vanna Brosio. Non mancò la contestazione da parte di alcuni gruppi di giovani estremisti, i famosi auto-riduttori, che criticavano il costo del biglietto di ingresso e che, con la loro determinazione, riuscirono a ottenere che tutto il pubblico si riversasse nel grande campo di Go-Kart per assistere gratuitamente al Festival.