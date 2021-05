GreenMusicAgain, tornano i concerti nella Cassa Armonica in Villa Comunale

La musica ricomincia nella Cassa Armonica nella Villa Comunale di Napoli. Nell’ambito del Maggio dei Monumenti 2021, iniziativa dell’assessorato alla Cultura ed al Turismo del Comune di Napoli, l’Associazione Premio GreenCare Aps presenta GreenMusic Again, evento musicale in programma sabato 22 maggio e mercoledì 2 giugno 2021 in uno dei gioielli della Villa Comunale.

Ad esibirsi sarà il coro AMA – Associazione Musicisti Agraria, l’ensemble che riunisce i professori universitari del Dipartimento di Agraria di Portici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il primo appuntamento è per sabato 22 maggio 2021, ore 11.30, con un’esibizione aperta a cittadini e turisti. Mercoledì 2 giugno saranno, inoltre, coinvolte le Scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale Pirandello-Svevo e l’Istituto Comprensivo 53° Gigante - Neghelli di Napoli: gli studenti eseguiranno l’Inno nazionale in occasione della Festa della Repubblica, prima di un programma di esecuzioni che comprende alcuni grandi classici della musica mondiale, come O Magnum Mysterium (Responsorio 4 in Nativitate Domino) di Mariano Garau e Panis Angelicus di Claudio Casciolini.

La manifestazione rientra nel programma di attività Villa Comunale GreenAgain, il progetto di Premio GreenCare che prevederà oltre alla rigenerazione del verde storico, la rinascita delle diverse funzioni del parco storico, nel rispetto del regime di tutela cui il bene culturale è sottoposto.