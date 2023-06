“Avvenne a Napoli”: a Villa Doria d'Angri il concerto di Eduardo De Crescenzo

Venerdì 9 giugno alle 19,30 presso Villa Doria d'Angri in via Petrarca, si terrà il secondo concerto della rassegna musicale “Sulle note del mare”, promossa dall'Università Parthenope con la Fondazione Ravello e la Fondazione Banco di Napoli. In concerto Eduardo De Crescenzo in “Avvenne a Napoli, passione e voce per piano”, con l'accompagnamento al piano di Julian Oliver Mazzariello e l'introduzione del giornalista Federico Vacalebre, caposervizio della Redazione Cultura e Spettacoli de “Il Mattino”. Si accede all'evento su invito e prenotazione.