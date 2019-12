Natale 2019, c'è il Christmas Gospel Concert nella Basilica di San Lorenzo Maggiore

È l’evento del Natale più atteso, sabato 21 dicembre 2019, alle 17.30, e alle 21 (che è già sold out), nella splendida Basilica di San Lorenzo Maggiore, nel caratteristico centro storico, che ospita per la quinta edizione, l’entusiasmante Christmas Gospel Concert.



Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Napoli, è uno tripudio di emozioni, con ritmo, energia e passione per celebrare la suprema gioia della musica, con ben 35 voci che tutte insieme o da soliste, toccheranno il cuore del pubblico. Ad esibirsi Eric Waddell & The Abundant Life Singers, gli straordinari protagonisti del concerto, che direttamente dagli Stati Uniti, porteranno gioia da ascoltare ed incredibile euforia, che è ciò che li contraddistingue, oltre a tutto il fascino e il calore dei canti che, da sempre, coinvolgono tutte le generazioni.



Il carismatico front-man Eric Waddel sarà accompagnato da un coro di più di 20 fenomenali vocalist e musicisti d’eccezione. L’altare della Basilica di San Lorenzo farà da quinta per le loro potenti e vibranti voci che su dolci e grintose note spiritual regaleranno emozioni indimenticabili. Ed ancora per una volta, con questi grandi artisti ritornerà, come nelle precedenti edizioni, la sublime voce di Rita Ciccarelli e dei Flowin’ Gospel, che con la musica del genere tipico americano, oltre le semplici parole, ne trasmette le radici e il suo continuo evolversi, per lasciar cogliere l’essenza spirituale del messaggio cristiano che anima i testi delle canzoni. Un mondo, quello del gospel, sempre più apprezzato anche in Italia, e universalmente conosciuto per il suo immenso e potente valore musicale, comunicativo, ma soprattutto emotivo.



Musica, storia, arte, cultura e divertimento si fondono in un unico concerto-evento, nella meravigliosa cornice della suggestiva Basilica di San Lorenzo, che con i suoi splendidi affreschi e la sua elegante architettura, darà vita e colore allo spirito natalizio. L'evento organizzato da Vivere Napoli, Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore e Mutart, grazie anche a Laperuta Viaggi e Turismo, Big Party, Form Retail, Galleria Borbonica, Le Apparenze e Gino Sorbillo, devolve parte del ricavato alla "St. Anthony Clinic" in Novaliches, Quezon City, Filippine, una clinica per bambini, adolescenti, giovani e famiglie bisognose, destinato all'acquisto di un ecografo.