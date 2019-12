Domani la Fanfara del Reggimento Carabinieri “Campania” suonerà un repertorio natalizio nel rione di Forcella.



Lo sfilamento partirà da piazza Calenda alle 10.45 per proseguire fino a via dei Tribunali e terminare sul sagrado del Duomo.



Lì, prima del pranzo natalizio per gli indigenti e i senza dimora, i Carabinieri suoneranno altri brani.