Nccp, concerto per la solidarietà: sul palco in ricordo di Corrado Sfogli

La Nuova Compagnia di Canto Popolare in prima linea per la solidarietà. La storica formazione terrà un concerto giovedì 12 maggio alle 19,30 alla Basilica San Giovanni Maggiore in ricordo di Corrado Sfogli. La serata dal titolo “La solidarietà fa bene al cuore” è a sostegno dell’associazione BabbaAlrum con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Ospite speciale il musicista Antonio Onorato. Presenta Michele Roscica. L’associazione BabbaAlrum si occupa da anni dei malati indigenti e prende direttamente il nome da una espressione dialettale usata da un paziente nei confronti di un medico che lo aveva in cura: “Professò siete come un babbà al rum”.

La Nccp nel 2020 ha presentato il suo ultimo album intitolato, “Napoli 1534 tra moresche e villanelle”. Molto apprezzato dalla critica italiana ed estera è l’ultimo lavoro diretto e voluto dal compianto Corrado Sfogli.

Chiunque volesse sostenere l’associazione BabbaAlrum può farlo con un bonifico Iban: IT19O Ø5387 151ØØ ØØØØØ 1269865 o attraverso il 5 X 1000 C.F: 92Ø6183Ø649.